FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 9.147,9 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,94 puan ve yüzde 0,83 azalışla 9.147,9 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 36,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,34 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,76 ile ulaştırma oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de büyüme ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Destekler artırıldı
Borsa, dolar, euro... İşte piyasalarda gün ortasıBorsa, dolar, euro... İşte piyasalarda gün ortası

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290
4.201.601.158,50
% -2.6
14:00
ASELS
133.6
2.925.632.241,10
% -2.77
14:00
PEHOL
16.29
2.606.456.375,56
% 8.6
14:00
EREGL
22.8
2.478.686.432,82
% 0.18
14:00
SASA
4.23
2.287.142.344,16
% 2.42
14:00
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

CHP lideri kendi açıkladı, avukatın özrünü kabul etmedi

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Bakan Kurum'dan Sazlıdere çıkışı: Araplara satılmadı

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Sabancılar da almıştı! AB'den "Altın pasaport" kararı! 39 milyon 500 bin lira...

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Avrupa tarihinde görülmemiş artış! Elektrik fiyatları bir günde yüzde 450 zamlandı

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

Gram altına tarih verdi 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor'

İlk defa oldu! O ilde 'turist' sürprizi

İlk defa oldu! O ilde 'turist' sürprizi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.