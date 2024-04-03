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Borsa günün ilk yarısında geriledi

03.04.2024 14:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 değer kaybederek 8.973,48 puana indi. geriledi. Toplam işlem hacmi 37 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,39 puan azalışla 8.973,48 puana indi.

FED BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin odağına yerleştiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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