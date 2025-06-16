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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kaybederek 9.307,48 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,4 puan ve yüzde 0,05 azalışla 9.307,48 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,1 azalırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endekslerinin en çok değer kazanan yüzde 2 ile sigorta olurken, en fazla düşen yüzde 1,35 ile madencilik oldu.

Borsa---İstanbul--5

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması fiyatlamaları zorlaştırırken, gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yurt içinde ise açıklanan verilere göre, cari açık nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış cari açık 15 milyar 815 milyon dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
EREGL
25.3
3.623.003.228,78
% 2.02
13:48
YKBNK
27.5
3.471.178.232,64
% 0
13:49
THYAO
263.25
3.258.619.928,75
% 1.15
13:49
TUPRS
132
2.109.456.710,50
% 0.53
13:49
AKBNK
59.5
2.073.945.525,30
% 0
13:49
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