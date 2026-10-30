JCR Eurasia Rating'den açıklama

JCR Eurasia Rating tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuz, tüm derecelendirme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak; bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda ve düzenli olarak gözden geçirilen metodolojik çerçeve kapsamında, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar baz alınarak yapılan hesaplama ve değerlendirmeler ile yürütmektedir. Son günlerde kuruluşumuz hakkında kamuoyuna yansıyan ve faaliyetlerimizin güvenilirliği ile kurumsal itibarımızı hedef alan gerçeğe aykırı iddia ve isnatlara ilişkin her türlü yasal hakkımız saklıdır."

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır