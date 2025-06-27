FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,59 puan ve yüzde 0,61 azalışla 9.244,46 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 27,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek değer kazanan yüzde 0,38 ile turizm, en fazla düşen yüzde 2,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1 Euro olarak belirlendi 'Ücretsiz olmalıydı'1 Euro olarak belirlendi 'Ücretsiz olmalıydı'
Labubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktıLabubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
28.62
3.886.199.450,46
% 3.17
14:34
ASELS
145.4
3.525.652.793,10
% 3.64
14:34
ISCTR
12.18
3.408.199.691,91
% 4.28
14:34
THYAO
267.5
3.182.572.994,75
% 0.85
14:34
AKBNK
62.2
3.074.153.267,10
% 2.3
14:34
Anahtar Kelimeler:
borsa bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'

'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'

Labubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktı

Labubu çılgınlığı gittikçe büyüyor! Xiaomi ve BYD'yi geride bıraktı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

Emekli ve asgari ücretli Temmuz'u bekliyordu!

20 milyon dolarlık yatırım ile gündem olurken bu sefer iflasıyla haber oldu!

20 milyon dolarlık yatırım ile gündem olurken bu sefer iflasıyla haber oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.