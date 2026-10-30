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Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti (30 Ekim 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,04 değer kaybederek 10.938,08 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında negatif seyretti (30 Ekim 2026)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 227,3 puan ve yüzde 2,04 azalışla 10.938,08 puana indi.

Toplam işlem hacmi 45,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 1,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,23 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda teknoloji şirketlerinin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerin yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşüne ilişkin soru işaretlerini artırması ve ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği ihtimalini yükseltmesiyle satış baskısı arttı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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