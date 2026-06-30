FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında yatay seyir izledi (30 Haziran 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.181,46 puan oldu.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyir izledi (30 Haziran 2026)

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,76 puan düşüşle 14.181,46 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 73,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,22 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,45 ile iletişim oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyatTezgahların önü kalabalıklaştı: Aynı sokakta bile farklı fiyat
'Bu meslek mumla aranır hale gelecek, yetişen usta yok''Bu meslek mumla aranır hale gelecek, yetişen usta yok'

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BALSU
18.5
8.651.104.269,93
% 5.71
13:52
ASELS
354
6.889.686.278,00
% -0.98
13:52
THYAO
327
5.985.559.569,75
% -0.61
13:52
EREGL
41.98
3.143.970.279,64
% 1.89
13:52
AKBNK
77
3.061.550.248,70
% -0.26
13:52
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

16 yaşındaki kız annesini uyurken bıçaklayarak öldürdü!

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şirkete el konuldu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Brezilya Japonya'yı son nefeste geçti! 90+6'da gelen gol coşturdu

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı! Tahliye olur olmaz...

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

Emekli ve memur zammında kritik rakam 'Hiç de sürpriz olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.