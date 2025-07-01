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Borsa günün ilk yarısında yükseldi! (1 Temmuz 2025 Salı) Tek kaybettiren...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kazanarak 10.042,78 puana çıktı. Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 5,44 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile madencilik oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! (1 Temmuz 2025 Salı) Tek kaybettiren...

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 94,28 puan ve yüzde 0,95 artışla 10.042,78 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! (1 Temmuz 2025 Salı) Tek kaybettiren... 1

Toplam işlem hacmi 65,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 5,44 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile madencilik oldu.

Endeks, genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısında pozitif seyretti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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AKBNK
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% 0
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3.938.701.362,10
% 1.88
13:32
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