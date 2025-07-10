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Borsa günün ilk yarısında yükseldi! 10 Temmuz 2025

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.341,55 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! 10 Temmuz 2025

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 174,29 puan ve yüzde 1,71 artışla 10.341,55 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 61,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 2,66 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 0,55 ile orman kağıt basım oldu.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! 10 Temmuz 2025 1

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı. Günün ilk yarısında endeks genele yayılan alımların etkisiyle alış ağırlıklı seyir izledi.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
291.5
5.991.661.461,00
% 1.66
14:23
YKBNK
34.52
4.425.970.664,34
% 2.43
14:23
ISCTR
14.81
4.388.434.921,28
% 3.13
14:23
EREGL
27.42
3.833.359.325,28
% 1.93
14:23
SAHOL
93.2
3.562.944.396,70
% 0.65
14:23
Anahtar Kelimeler:
borsa piyasalar
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