Borsa günün ilk yarısında yükseldi (18 Mart 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 değer kazanarak 13.268,24 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,64 puan ve yüzde 0,38 artışla 13.268,24 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 59,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,09 ile bilişim, en fazla değer kaybeden ise yüzde 1,07 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu ve petrol fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günün ilk yarısını alıcılı bir seyirde tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in faiz kararının takip edileceğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmelerin de endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.200 ve 13.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
354.25
9.152.225.896,00
% 3.81
13:54
TUPRS
249.9
4.210.933.591,75
% -0.64
13:54
ISCTR
14.41
3.574.612.847,82
% -0.07
13:54
THYAO
294.5
3.315.571.210,75
% -0.08
13:54
AKBNK
76.5
3.192.185.897,10
% 0.92
13:54
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

