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Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Ağustos 2025 Pazartesi) Canlı borsa ekranı

Anlık borsa ve borsa hisseleri için son durum... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazanarak 10.867,24 puana çıktı. Peki canlı borsa son durum ne?

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Ağustos 2025 Pazartesi) Canlı borsa ekranı

Borsa yatırımcıları anlık borsa hareketlerini dikkatle takip ediyor. Borsa hisseleri ve yaşanan değişimler merak edilirken canlı borsa ile ilgili son durum araştırılıyor. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 120,26 puan ve yüzde 1,12 artışla 10.867,24 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Ağustos 2025 Pazartesi) Canlı borsa ekranı 1

Toplam işlem hacmi 61,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,33, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 3,95 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 1,67 ile sigorta oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
MPARKNSE
0
9.615.563.290,00
% 0
03:00
THYAO
294
7.774.663.079,75
% 1.82
15:35
YKBNK
34.28
6.226.600.139,48
% 3.07
15:35
ISCTR
15.16
5.940.138.172,69
% 1.54
15:35
AKBNK
67.85
5.768.804.458,55
% 1.95
15:35

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa sayfasından takip edebilirsiniz.

BIST 100 endeksi, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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