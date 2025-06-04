FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Haziran 2025 Çarşamba)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 9.335,85 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (4 Haziran 2025 Çarşamba)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,83 puan ve yüzde 0,63 artışla 9.335,85 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 32 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,33 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırırken, ABD'de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Bej Kitap raporu, ABD'de açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de özel sektör istihdamı mayısta beklentilerin altında arttıABD'de özel sektör istihdamı mayısta beklentilerin altında arttı
Bakan Işıkhan: Son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanağı sağlanmıştırBakan Işıkhan: Son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanağı sağlanmıştır

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KCHOL
148.7
4.248.719.827,50
% -1.39
15:56
ASELS
131.6
3.774.791.883,50
% 3.13
15:56
THYAO
284.25
3.590.953.418,50
% 0.18
15:56
YKBNK
27.34
2.974.963.618,70
% -0.07
15:56
AKBNK
55.9
2.851.907.410,70
% 0.45
15:56
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Son dakika... İzmir'de grev sona erdi! Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Yer: Edirne... Canlı yayında kan donduran intihar! 13. kattan atladığı anlar saniye saniye kamerada

Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Sıfır araç aldı, aldığına alacağına pişman oldu! Defalarca servise gitti en sonunda arabası yandı

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Düzenlemeler tartışma konusu olmuştu! AK Partili isim de isyan etti: 'Devlet, vatandaşına tuzak kurmaz'

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım

Suudi enerji devinden Sivas ve Karaman'da dev yatırım

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.