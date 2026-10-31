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Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25'lik yükseliş için tarih verdi

Ons altın, tarihi zirvesinden yüzde 28'in üzerinde değer kaybederek 4 bin doların altına geriledi. Sert düşüşün ardından The Gold & Silver Club (GSC), altın fiyatlarında yeniden yükseliş beklentisini açıkladı.

Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25'lik yükseliş için tarih verdi
Cansu Çamcı

Altın piyasasında sert satış dalgası etkisini sürdürüyor. Ocak ayında 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, bu seviyeden yüzde 28'in üzerinde değer kaybederek 4 bin doların altına indi. Fiyatlar 3 bin 899 dolar seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Cnbc-E'de yer alan habere göre küresel emtia kuruluşu The Gold & Silver Club (GSC), piyasadaki satış baskısına rağmen altın fiyatlarında güçlü bir toparlanma ihtimaline dikkat çekti.

5 BİN DOLARA YÜKSELEBİLİR

Kuruluşun fiyat modellerine göre ons altın, 2027 yılının ilk çeyreğinde 4 bin 900-5 bin dolar aralığına yükselebilir.

Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25 lik yükseliş için tarih verdi 1

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde altın, mevcut seviyelerinden yaklaşık yüzde 25'e varan değer kazanabilir. Böylece son dönemdeki sert kayıpların ardından piyasada yeniden yükseliş beklentisi güçlenebilir.

ALIM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE GETİRİ POTANSİYELİ AZALIYOR

GSC'nin değerlendirmesine göre yatırımcıların elde edebileceği olası getiri, altını hangi seviyeden satın aldıklarına bağlı olarak değişiyor. Ons altının 4 bin 400 dolara yükselmesinin ardından alım yapan bir yatırımcı için 5 bin dolarlık hedef, yaklaşık yüzde 13,6 getiri potansiyeli anlamına geliyor.

Dolayısıyla kuruluşun öngördüğü yükseliş senaryosunda alım zamanı ve fiyat seviyesi yatırımcılar açısından belirleyici önem taşıyor.

Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25 lik yükseliş için tarih verdi 2

"FIRSATLAR BELİRSİZLİK DÖNEMLERİNDE ORTAYA ÇIKIYOR"

GSC Araştırma Başkanı Lars Hansen, altın piyasasında düşük fiyatlarla güvenli bir yatırım ortamının aynı anda bulunmasının nadir görüldüğünü belirtti.

Hansen, piyasalardaki belirsizliklerin yatırımcılar açısından fırsatları da beraberinde getirebileceğine dikkat çekerek mevcut fiyat hareketlerinin uzun vadeli yatırım perspektifiyle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ SERT DÜŞÜŞLERİN ARDINDAN NE OLDU?

GSC Commodity Intelligence verileri, altının geçmişte de önemli değer kayıpları yaşadığını ortaya koyuyor. Altın fiyatları 1973 yılında yüzde 29, 1974-1976 döneminde ise yüzde 46 gerilemişti.

Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25 lik yükseliş için tarih verdi 3

2008 küresel finans krizinde de yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden altın, takip eden yıllarda yeniden yükselişe geçerek yeni rekor seviyelere ulaşmıştı.

GSC'nin değerlendirmesinde, geçmişte yaşanan sert düşüşlerin altının uzun vadeli değer koruma özelliğinin sona erdiği anlamına gelmediği vurgulanıyor.

ALTIN FONLARINA 31 MİLYAR DOLARLIK REKOR GİRİŞ

Altın fiyatlarında düşüş yaşanırken yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen alımlar dikkat çekiyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) üçüncü çeyrekte 31 milyar dolarlık rekor para girişi gerçekleşti.

Küresel altın fonları son 13 haftanın 12'sinde net giriş kaydederken, merkez bankalarının ve Çin'in de eylül ayında altın alımlarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25 lik yükseliş için tarih verdi 4

ONS ALTINDA 3 BİN 886 DOLAR DESTEĞİ İZLENİYOR

Ons altında 3 bin 886 dolar seviyesi, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25 lik yükseliş için tarih verdi 5

Küresel ölçekte parasal destek beklentileri, fon girişleri ve merkez bankalarının güçlü altın talebi 5 bin dolar senaryosunu destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Buna karşılık güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı, altın fiyatlarındaki toparlanmayı geciktirebilecek başlıca riskler olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde altının 3 bin 886 dolar desteği karşısındaki performansının yanı sıra küresel fon girişleri ve merkez bankalarının alımları da fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.222,08
6.222,90
% -3.56
23:59
Ons Altın / TL
193.470,19
193.624,71
% -3.57
23:59
Ons Altın / USD
3.875,04
3.875,55
% -3.63
23:59
Çeyrek Altın
9.955,32
10.174,43
% -3.56
23:59
Yarım Altın
19.848,43
20.348,87
% -3.56
23:59
Ziynet Altın
39.821,29
40.573,28
% -3.56
23:59
Cumhuriyet Altını
41.641,00
42.278,00
% -0.28
12:39
Anahtar Kelimeler:
Altın ons altın sert
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