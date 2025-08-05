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Borsa günün ilk yarısında yükseldi (5 Ağustos 2025 Salı) Canlı borsa ekranı

Canlı borsa ve borsa hisseleri ne durumda? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 10.899,90 puana çıktı. İşte canlı borsa ekranı...

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (5 Ağustos 2025 Salı) Canlı borsa ekranı

Borsa hisseleri ve canlı borsa son durum... Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,89 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.899,90 puana yükseldi. Peki, anlık borsa son durum nedir?

Borsa günün ilk yarısında yükseldi (5 Ağustos 2025 Salı) Canlı borsa ekranı 1

Toplam işlem hacmi 43,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,64 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 0,69 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
295.5
4.170.163.012,25
% 0.34
14:50
DERHL
34.48
2.922.643.164,14
% -9.64
14:50
TUPRS
167
2.836.305.227,10
% 1.89
14:50
TUREX
13.17
2.493.368.018,38
% 7.69
14:50
KCHOL
182.6
2.431.031.070,20
% 0.5
14:50

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa sayfasından takip edebilirsiniz.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri, ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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