Borsa günün ilk yarısında yükseldi! En çok kazandıran ve en fazla kaybettiren...

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,75 puan ve yüzde 0,27 artışla 9.336,89 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 37,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,12 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.450 seviyelerinin direnç, 9.250 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır