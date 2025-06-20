FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 değer kazanarak 9.218,83 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,81 puan ve yüzde 1,28 artışla 9.218,83 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 33 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,55 turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,85 ile spor oldu.

Borsa-İstanbul-4

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahale edip etmeyeceğine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar ise pozitif ayrışıyor.

Yurt içinde tüketici güven endeksi haziranda 85,1 olurken, Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) mayısta aylık yüzde 2,40, yıllık ise yüzde 25,34 arttı. Konut Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 3,4, yıllık ise yüzde 32,3 yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşın cebi kredi kartı dolu! Vatandaşın cebi kredi kartı dolu!
TOBB kurulan ve kapan şirket sayısını açıkladı!TOBB kurulan ve kapan şirket sayısını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

İsrail 'Öldürdük' demişti, günler sonra ortaya çıktı: "Hayattayım"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Dikkat! "Şifrelerinizi hemen değiştirin"

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yolda: Taksit süresi 6 aya çıkabilir

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yolda: Taksit süresi 6 aya çıkabilir

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Dünyanın en pahalı evini bir Türk aldı, rekor kırıldı!

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.