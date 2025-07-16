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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazanarak 10.266,10 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.266,10 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi 1

Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,94 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,50 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, 10.180,77 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi tepki alımlarıyla günün ilk yarısında değer kazandı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2024 yılı sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaştı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi, Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.450 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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