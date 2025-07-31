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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 değer kazanarak 10.725,58 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,61 puan ve yüzde 1 artışla 10.725,58 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 1,08 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 5,02 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen yüzde 0,18 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda yüzde 37,4 artış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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