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Borsa haftanın son gününe nasıl başladı? (11 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 yükselişle 10.415,69 puandan başladı.

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı? (11 Temmuz 2025)

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 10.331,31 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,38 puan ve yüzde 0,82 artışla 10.415,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,62 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını artırdı.

Borsa haftanın son gününe nasıl başladı? (11 Temmuz 2025) 1

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verileri takip edilecek. AA Finans'ın 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ve TCMB tarafından bugün açıklanacak "Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 280 milyon dolar ile 4 milyar 800 milyon dolar arasında değişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi ise 17 milyar dolar ile 22 milyar dolar aralığında yer aldı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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