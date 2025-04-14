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Borsa haftaya alıcılı başladı

14.04.2025 10:06
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,80 yükselişle 9.456,17 puandan başladı.

Borsa haftaya alıcılı başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,22 puan ve yüzde 0,80 artışla 9.456,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,19 ile spor oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'ye ithal edilen bazı teknoloji ürünlerinin karşılıklılık esaslı tarifeler kapsamında değil, diğer mevcut tarifeler kapsamında değerlendirileceğine yönelik açıklamalar ile müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

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Öte yandan, yurt içinde haftanın ilk işlem gününde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistler, 2025 yılında ise cari işlemler açığının 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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