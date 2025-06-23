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Borsa haftaya düşüşle başladı (23 Haziran 2025 Pazartesi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,94 düşüşle 9.116,97 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı (23 Haziran 2025 Pazartesi)

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan ve yüzde 0,94 azalışla 9.116,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,52 ile spor oldu.

Orta Doğu'da artan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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