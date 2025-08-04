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Borsa haftaya yükselişle başladı (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte canlı borsa ekranı

Borsa son durum 4 Ağustos 2025 Pazartesi! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 yükselişle 10.807,25 puandan başladı. İşte canlı borsa son durum...

Borsa haftaya yükselişle başladı (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte canlı borsa ekranı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puandan tamamladı. Borsa hisseleri ve canlı borsa ekranı da merakla takip ediliyor. Peki, anlık borsa son durum nedir?

Borsa haftaya yükselişle başladı (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte canlı borsa ekranı 1

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,27 puan ve yüzde 0,56 artışla 10.807,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,54 ile madencilik oldu.

İŞTE CANLI BORSA EKRANI

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
MPARKNSE
0
9.615.563.290,00
% 0
03:00
THYAO
294.75
6.125.857.303,25
% 2.08
12:19
AKBNK
68
4.909.768.351,50
% 2.18
12:19
YKBNK
34.26
4.821.845.926,08
% 3.01
12:19
ISCTR
15.18
4.550.429.582,95
% 1.67
12:19

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yurt içinde gözler enflasyon verisine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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