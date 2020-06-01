FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,91 artışla 106.481,02 puana yükseldi.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 960,54 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 106.481,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise 0,18 ile iletişim oldu.

Cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti.

Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini bildirdi.

Bugünün veri takviminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Borsa güne yükselişle nasıl başladı?Borsa güne yükselişle nasıl başladı?
Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Yeni bir döneme geçiyoruz

Yeni bir döneme geçiyoruz

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Günün önemli şirket haberleri

Günün önemli şirket haberleri

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

26 yılda 55 şirketin tahtası kapatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

Borsa güne yükselişle nasıl başladı?

Borsa güne yükselişle nasıl başladı?

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor?

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor?

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.