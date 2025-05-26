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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,68 yükselişle 9.419,94 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,90 puan ve yüzde 0,68 artışla 9.419,94 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,63 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,01 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı sık değişen tarife söylemlerinin yarattığı belirsizliklerle yön arıyor.

Cuma günü Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

Trump'ın söz konusu açıklamaları sonrası AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin telefon görüşmesinin ardından ABD tarafı 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz’a ertelediğini duyurdu.

Analistler, söz konusu gelişmelerin yurt içi piyasaların yönü üzerinde de etkili olabileceğini ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Cuma günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan kapandı.
  • Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,90 puan artışla 9.419,94 puana ulaştı.
  • Bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,63 arttı; inşaat sektörü yüzde 2,81 ile en çok kazandıran, spor sektörü yüzde 2,01 ile en fazla kaybettiren oldu.
  • ABD Başkanı Trump, AB'ye yönelik tarife önerisini 9 Temmuz’a erteledi.

  • Analistler, yurt içi piyasalar üzerindeki etkilere dikkat çekti ve BIST 100 endeksi için destek ve direnç seviyelerini belirtti.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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