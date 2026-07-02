FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 02 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

02 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri günlük bazda artışlar gösteriyor. BIST 30 endeksi 16.698,32, BIST 50 endeksi 12.911,37, BIST 100 endeksi ise 14.382,06 seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcı güveninin arttığı bu dönemde, sanayi ve finans sektöründeki gelişmelerin, endekslerin seyrine etkisi önemli olacak. Türkiye’nin ekonomik büyüme beklentileri, hareketliliği destekliyor.

Borsa İstanbul açıldı 02 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
02 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 16.698,32 seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,23'lük bir artış yaşanması önemli bir gelişmedir. Bu durum yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturuyor. Türkiye'nin önde gelen şirketlerini barındıran bu endeks, yatırımcı güvenini artırıyor. Ekonomik büyüme beklentilerinin nitelikli bir göstergesi haline gelmiştir. Önümüzdeki günlerde sanayi ve finans sektöründeki gelişmeler, BIST 30'un seyrini etkileyecek gibi görünüyor.

BIST 50 Güncel Durumu
BIST 50 endeksi, 02 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.911,37 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,22 artış göstermiştir. Bu değer, geniş tabanlı bir piyasa hareketliliğinin sinyallerini veriyor. Yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkat çekici. BIST 50, Türkiye ekonomisinin genel sağlığını yansıtan bir gösterge olmaya devam ediyor. Altyapı yatırımları ve tüketici talebindeki artış, endeksin yükselişine katkı sağlıyor.

BIST 100 Genel Görünümü
02 Temmuz 2026 itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 14.382,06 seviyesindedir. Günlük değişim %0,22 artış göstermektedir. Bu dalgalanma, genel pazar dinamiklerinin etkisiyle gerçekleşiyor. Küresel ekonomik koşullar, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını doğrudan yansıtıyor. Analistler, Türkiye'nin büyüme potansiyelinin sürdürülebilmesi için yapılandırıcı reformların gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu durum, BIST 100'ün uzun vadede izlenmesi gereken bir grafik olacağını göstermektedir.

Borsa İstanbul açıldı 02 Temmuz 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısıBTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı
Tarih belli oldu: LPG'ye indirim geliyorTarih belli oldu: LPG'ye indirim geliyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
334.25
4.252.945.341,00
% 1.75
10:22
ASELS
377.75
2.579.621.894,50
% 1.75
10:22
ASTOR
281.75
1.395.556.008,75
% 1.71
10:22
AKBNK
78.6
1.049.138.057,70
% 0.96
10:22
EKDMR
67
989.967.742,40
% -0.37
10:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Kocaeli'de korkunç olay! Yarı çıplak üst geçitte asılı halde bulundu

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Trump'tan Çin'e gözdağı: "Buna izin vermeyeceğiz"

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Real Madrid'den tarihe geçecek 'Galacticos' operasyonu! Olise için Neymar'ın rekorunu kıracaklar...

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

İsa Karakaş'tan dikkat çeken asgari ücret yorumu: '42 bin TL'yi aşacak'

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

Bahçeşehir, Başakşehir, Beylikdüzü... İstanbul'un Mahmutbey çilesi sona erebilir!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.