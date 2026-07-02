Borsa İstanbul açıldı 02 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

02 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 16.698,32 seviyesinden işlem görüyor. Günlük bazda %0,23'lük bir artış yaşanması önemli bir gelişmedir. Bu durum yatırımcılar arasında olumlu bir hava oluşturuyor. Türkiye'nin önde gelen şirketlerini barındıran bu endeks, yatırımcı güvenini artırıyor. Ekonomik büyüme beklentilerinin nitelikli bir göstergesi haline gelmiştir. Önümüzdeki günlerde sanayi ve finans sektöründeki gelişmeler, BIST 30'un seyrini etkileyecek gibi görünüyor.

BIST 50 Güncel Durumu

BIST 50 endeksi, 02 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.911,37 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,22 artış göstermiştir. Bu değer, geniş tabanlı bir piyasa hareketliliğinin sinyallerini veriyor. Yatırımcıların risk iştahındaki artış dikkat çekici. BIST 50, Türkiye ekonomisinin genel sağlığını yansıtan bir gösterge olmaya devam ediyor. Altyapı yatırımları ve tüketici talebindeki artış, endeksin yükselişine katkı sağlıyor.

BIST 100 Genel Görünümü

02 Temmuz 2026 itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 14.382,06 seviyesindedir. Günlük değişim %0,22 artış göstermektedir. Bu dalgalanma, genel pazar dinamiklerinin etkisiyle gerçekleşiyor. Küresel ekonomik koşullar, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin performansını doğrudan yansıtıyor. Analistler, Türkiye'nin büyüme potansiyelinin sürdürülebilmesi için yapılandırıcı reformların gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu durum, BIST 100'ün uzun vadede izlenmesi gereken bir grafik olacağını göstermektedir.