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Bakan Kurum 'DOA'da tabloyu duyurdu '100 milyon kez kazandı' İlk 5 il belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle ile 1 Temmuz'dan bugüne kadar 100 milyon ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını duyurdu.

Bakan Kurum 'DOA'da tabloyu duyurdu '100 milyon kez kazandı' İlk 5 il belli oldu

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla ulusal entegrasyon süreci başlayan DOA sistemiyle 11 Ağustos itibarıyla 100 milyon 182 bin 985 adet içecek ambalajı toplandı.

Bakan Kurum DOA da tabloyu duyurdu 100 milyon kez kazandı İlk 5 il belli oldu 1

"100 MİLYON KEZ DOĞA KAZANDI"

Sanal medya hesabından verileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi'miz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Ve şu ana kadar 100 milyon ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız" dedi.

Bakan Kurum DOA da tabloyu duyurdu 100 milyon kez kazandı İlk 5 il belli oldu 2

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145 adedini pet şişeler, 17 milyon 43 bin 567 adedini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273 adedini de cam şişeler oluşturdu.

Bakan Kurum DOA da tabloyu duyurdu 100 milyon kez kazandı İlk 5 il belli oldu 3

EN ÇOK AMBALAJ TOPLANAN İLLER BELLİ OLDU

En çok ambalaj toplanan 5 il sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir oldu. (DHA)

Bakan Kurum DOA da tabloyu duyurdu 100 milyon kez kazandı İlk 5 il belli oldu 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum DOA
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