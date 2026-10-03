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Borsa İstanbul açıldı 03 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 3 Ekim 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. BIST 30, 15.205,39 seviyesinde hafif gerilerken, BIST 50 değerini 11.454,89'a yükseltti. BIST 100 ise 12.270,18 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve şirket performanslarına bağlı olarak stratejik kararlar almalı. Bu endeksler, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini ve yatırım fırsatlarını yansıtıyor.

Borsa İstanbul açıldı 03 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 03 Ekim 2026 günü saat 10:15 itibarıyla 15.205,39 seviyesinde bulunmaktadır. Günlük değişim ise -0,09 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, endeksin hafif gerilediğini göstermektedir. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, yerel ekonomik veriler üzerinde etkili olmaktadır. Bu unsurlar, yatırımcıların stratejilerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. BIST 30'da işlem gören büyük şirketlerin performansları, genel borsa görünümünü etkilemektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 03 Ekim 2026 tarihinde saat 10:15'te 11.454,89 seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişimi ise %0,03 oranında artış göstermektedir. Bu hafif yükseliş, yatırımcıların güvenindeki küçük bir toparlanma sinyali olarak algılanabilir. BIST 50, Türkiye ekonomisinin genel durumu hakkında önemli göstergeler sunmaktadır. Bu endeks, büyüklükleri ve piyasa etkileriyle öne çıkan şirketleri kapsar. Yatırımcıların, endeksin genel trendini takip etmeleri, stratejik kararlar almaları açısından faydalı olacaktır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 03 Ekim 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla 12.270,18 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim değeri ise %0,17 artış göstermiştir. Bu artış, yatırımcıların piyasa beklentilerini olumlu yönde etkileyen bazı gelişmelerin işaretini taşıyabilir. BIST 100, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerini ve şirket performanslarını yansıtan kapsamlı bir endekstir. Yatırımcılar için önemli takip noktası olmaya devam etmektedir. Genel piyasa hareketleri ve sektörel gelişmeler, bu endeks üzerinde belirleyici olmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 03 Ekim Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
362.75
17.403.262.084,75
% -1.96
18:10
ASTOR
220
16.104.739.004,90
% 4.96
18:10
THYAO
292
8.975.734.052,25
% 1.92
18:10
AKBNK
67.1
8.151.226.811,95
% -0.67
18:10
TUPRS
377
6.991.138.858,25
% -2.58
18:10
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