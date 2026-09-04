Borsa İstanbul açıldı 04 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Performansı: 04 Eylül 2026

04 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 16.320,53 puanda işlem görmekteydi. Günlük değişimi %0,13 oranında pozitif yöndeydi. Bu durum, piyasada olumlu bir havanın olduğunu göstermektedir. Ayrıca yatırımcıların büyük işletmelere olan güveni artmaktadır. Öne çıkan hisseler arasında finans ve sanayi sektörü şirketleri dikkat çekmektedir. Son dönemde gelen ekonomik veriler güçlenmiştir. Bu durum, BIST 30'un yükseliş trendine girmesine katkı sağlamıştır.

BIST 50 Performansı: 04 Eylül 2026

BIST 50 endeksi, 04 Eylül 2026 tarihinin ilk saatlerinde, 10:15 itibarıyla 12.627,91 puana ulaşmıştır. Günlük artışı %0,07 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere olan ilgisini sürdürdüğünü göstermektedir. Ayrıca bu şirketlerin ekonomik değişikliklere uyum sağlama kapasitesi yüksek görünmektedir. BIST 50, piyasanın genel yönü ve yatırımcı algısı için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Bu durum, önümüzdeki dönem yatırım kararlarını etkileyecektir.

BIST 100 Performansı: 04 Eylül 2026

04 Eylül 2026'da saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 13.911,44 puana gerilemiştir. Günlük değişimi % -0,15 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmış olabilir. Ayrıca global piyasalardaki dalgalanmalar da etkili görünmektedir. Yatırımcıların dikkatli davranması önemlidir. Özellikle döviz ve faiz oranlarındaki değişim, bu endeksi etkileyebilir. Ekonomik verilerin izlenmesi, BIST 100'ün gelecekteki seyrini belirlemede kritik bir rol oynayacaktır.