FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 04 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

04 Eylül 2026 tarihli piyasa verilerine göre BIST 30 endeksi 16.320,53 puanla %0,13'lük artış kaydetmiştir. Bu olumlu değişim, yatırımcıların büyük işletmelere olan güveninin arttığını göstermektedir. BIST 50 ise 12.627,91 puana yükselerek %0,07 artış yaşamıştır. Ancak, BIST 100 endeksi 13.911,44 puana gerileyerek % -0,15 düşüşle yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmıştır. Piyasanın geleceği için ekonomik verilerin izlenmesi önemlidir.

Borsa İstanbul açıldı 04 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Performansı: 04 Eylül 2026

04 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 16.320,53 puanda işlem görmekteydi. Günlük değişimi %0,13 oranında pozitif yöndeydi. Bu durum, piyasada olumlu bir havanın olduğunu göstermektedir. Ayrıca yatırımcıların büyük işletmelere olan güveni artmaktadır. Öne çıkan hisseler arasında finans ve sanayi sektörü şirketleri dikkat çekmektedir. Son dönemde gelen ekonomik veriler güçlenmiştir. Bu durum, BIST 30'un yükseliş trendine girmesine katkı sağlamıştır.

BIST 50 Performansı: 04 Eylül 2026

BIST 50 endeksi, 04 Eylül 2026 tarihinin ilk saatlerinde, 10:15 itibarıyla 12.627,91 puana ulaşmıştır. Günlük artışı %0,07 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere olan ilgisini sürdürdüğünü göstermektedir. Ayrıca bu şirketlerin ekonomik değişikliklere uyum sağlama kapasitesi yüksek görünmektedir. BIST 50, piyasanın genel yönü ve yatırımcı algısı için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Bu durum, önümüzdeki dönem yatırım kararlarını etkileyecektir.

BIST 100 Performansı: 04 Eylül 2026

04 Eylül 2026'da saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 13.911,44 puana gerilemiştir. Günlük değişimi % -0,15 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmış olabilir. Ayrıca global piyasalardaki dalgalanmalar da etkili görünmektedir. Yatırımcıların dikkatli davranması önemlidir. Özellikle döviz ve faiz oranlarındaki değişim, bu endeksi etkileyebilir. Ekonomik verilerin izlenmesi, BIST 100'ün gelecekteki seyrini belirlemede kritik bir rol oynayacaktır.

Borsa İstanbul açıldı 04 Eylül Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne düşüşle başladı: 4 Eylül 2026 BIST 100Borsa güne düşüşle başladı: 4 Eylül 2026 BIST 100
Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiriyor! Kritik süre sona eriyorMilyonlarca telefon sahibini ilgilendiriyor! Kritik süre sona eriyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
10.35
2.805.148.838,50
% -10
10:12
HALKB
52
1.301.551.968,15
% 5.18
10:10
AKBNK
72
1.218.713.772,85
% 0.63
10:12
THYAO
293.75
1.136.592.405,75
% 0.77
10:12
ASELS
383.5
1.023.878.954,25
% 0.85
10:12
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

DEAŞ'lı terörist eylem hazırlığındaydı: Etkisiz hale getirildi

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

ABD'nin, İran'a karşı asker konuşlandırma süresini "sessizce uzattığı" ileri sürüldü

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz!

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Ezgi Eyüboğlu'ndan bikinili paylaşım: Soru yağmuruna tutuldu

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

Türkiye'de bir ilk! Hayata geçti: Güvenlik ekibi emekli polis ve askerlerden oluşuyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

AB ülkelerinden gümrük reformuna 'yeşil ışık': 1 Kasım'da başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.