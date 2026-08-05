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Borsa İstanbul açıldı 05 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST endeksleri, 5 Ağustos 2026 tarihinde farklı performans sergiliyor. BIST 30, 15.539,61 puanla %0,21 artış gösterirken, BIST 50, 12.097,61 puana ulaşarak %0,17 yükseliş kaydetti. BIST 100 ise 13.681,18 puanda %0,05 düşüş yaşadı. Bu durum, büyük ve orta ölçekli şirketlerin piyasa performansını etkilerken, yatırımcılar için piyasa dinamiklerini gözden geçirme fırsatı sunuyor. Piyasa trendleri dikkatle izlenmeli.

Borsa İstanbul açıldı 05 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 5 Ağustos 2026 itibarıyla 15.539,61 puanla işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,21 olarak kaydedilmiştir. Bu olumlu değişim, büyük ölçekli şirketlerin performansındaki artışla ilişkilendirilebilir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin yer aldığı bir endekstir. Yatırımcılar piyasa trendlerini takip ederken dikkatle izler. Bugünkü artış, genel piyasa havasının olumlu olduğunu gösterir. Yatırımcı güveninin sürdüğünü de ortaya koymaktadır.

BIST 50 endeksi, 5 Ağustos 2026'da 12.097,61 puandan işlem görmektedir. Saat 10:15'te %0,17'lik bir artış göstermiştir. Bu durum, orta ölçekli şirketlerin piyasa performansının iyileştiğini göstermektedir. Artış, yatırımcıların orta ve büyük ölçekli hisse senetlerine olan ilgisini artırmış görünmektedir. BIST 50'nin performansı, yatırımcıların piyasa dinamiklerine kapı araladığını gösterir. Daha geniş bir ekonomik iyileşmenin habercisi olabilir.

BIST 100 endeksi, 5 Ağustos 2026'da 13.681,18 puan seviyesinde işlem görmektedir. Ancak, endeks günlük bazda %0,05'lik bir düşüş kaydetmiştir. Bu durum, piyasa dalgalanmalarının etkisi altında olabilir. Yatırımcı belirsizliklerinin etkisi de söz konusudur. BIST 100, Türkiye'nin en geniş ve en likit endeksidir. Bu tür düşüşler, yatırım stratejilerini gözden geçirme anlamına gelebilir. Yatırımcıların dalgalanmalara karşı dikkatli bir yaklaşım benimsemesi önemlidir.

Borsa İstanbul açıldı 05 Ağustos Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
313.75
8.851.022.004,50
% -3.09
11:01
TUPRS
309.5
5.915.120.266,50
% 6.63
11:01
ASELS
358
4.292.714.334,25
% 2.51
11:01
KCHOL
205
2.997.532.120,00
% 3.07
11:01
ASTOR
310.25
2.677.839.631,25
% 2.48
11:01
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