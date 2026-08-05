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Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Önceden bir evin düzenli giderleri arasında elektrik, su, doğal gaz ve telefon faturaları yer alırken bugün bu kalemlere dijital platformlardan yapay zeka uygulamalarına, bulut depolama hizmetlerinden oyun üyeliklerine kadar pek çok farklı abonelik eklenerek adeta yeni bir 'dijital aidat' dönemi başladı. Bir aile ayda ortalama 2 bin TL ile 4 bin TL arasında dijital abonelik ücreti ödeyebiliyor.

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu
Hande Dağ

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber önceden tek seferlik satın alınan ürün ya da hizmetler artık aylık veya yıllık abonelik modeline döndü. Video ve müzik platformlarından sonra yapay zeka uygulamaları, ofis yazılımları, bulut depolama servisleri, fotoğraf düzenleme programları, yabancı dil uygulamaları, çevrim içi eğitim platformları, oyun servisleri gibi pek çok kalem artık abonelik sistemiyle sunuluyor.

Ayda 4 bin TL yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu 1

Akıllı ev güvenlik kameralarının bulut kayıt hizmetlerinden görüntülü kapı zillerine, akıllı saatlerin gelişmiş sağlık raporlarından kimi site yönetim uygulamalarına kadar pek çok hizmette düzenli ödeme gerekiyor. Hatta bazı otomobil üreticileri bile koltuk ısıtma ve gelişmiş sürüş destek sistemleri gibi donanımlarını abonelik modeliyle sunmaya başladı.

Ayda 4 bin TL yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu 2

AYLIK 2 - 4 BİN TL ARASI EK GİDER

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; orta gelirli bir ailenin kullandığı standart bir dijital sepette; bir video platformu, müzik uygulaması, çevrim içi alışveriş üyeliği, bulut depolama hizmeti, ofis yazılımı, yapay zekâ uygulaması, mobil uygulamalar ve oyun servisleri yer alabiliyor ve bunlarla beraber aylık yaklaşık 2 bin - 4 bin TL arasında ek gider oluşabiliyor. Bu kalemlere banka paketleri, kredi kartı ücretleri, SMS bilgilendirme servisleri, araç takip uygulamaları, akıllı ev sistemleri, güvenlik kamerası bulut hizmetleri ve site yönetim uygulamaları da eklendiğinde bu görünmeyen faturanın tutarı daha da artabiliyor.

Ayda 4 bin TL yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu 3

KÜRESEL ABONELİK EKONOMİSİ BÜYÜYOR

Farklı araştırma kuruluşlarının hesaplamalarına göre küresel abonelik ekonomisinin büyüklüğünün 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 550-625 milyar dolar seviyesine ulaştığı aktarıldı. Pazarın önümüzdeki 8-10 yılda 1,5-2 trilyon dolar bandına çıkmasının beklendiği belirtilirken yıllık büyüme hızının da yaklaşık yüzde 13-18 arasında hesaplandığı kaydedildi.

Ayda 4 bin TL yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu 4

İLK ETAPTA DÜŞÜK GÖRÜNEN ÜCRETLER

Uzmanlara göre en büyük tehlikenin de küçük rakam sendromu olduğu aktarıldı. Aylık 79 TL, 99 TL, 149 TL ya da 199 TL gibi ilk etapta düşük görünen abonelik ücretlerinin tek başına önemsenmese de aynı hanede 10-15 farklı aboneliğin olması halinde aylık ödemenin kolayca birkaç bin liraya ulaşabildiği vurgulandı. Benzer şekilde ücretsiz deneme kampanyalarıyla alınan üyeliklerin önemli bir bölümünün de deneme süresi bittikten sonra otomatik ücretli aboneliğe dönüştüğü işaret edildi. Hatta kullanıcıların önemli bir kısmının bu abonelikleri iptal etmeyi unuttuğu için aylarca, bazen yıllarca farkında olmadan ödeme yapmaya devam ettiği belirtildi.

Ayda 4 bin TL yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu 5

KREDİ KARTI EKSTRELERİNİ İNCELEMENİN ÖNEMİ

ING Türkiye’nin araştırmasına göre katılımcıların yüzde 36’sının otomatik ödemeye bağlı aboneliklerini unuttuğunu belirttiği kaydedildi. Araştırmanın, birçok kişinin küçük tutarlı dijital harcamaların toplam yükünü ancak kredi kartı ekstresi geldiğinde fark ettiğini ortaya koyduğu vurgulandı. Uzmanların, vatandaşların düzenli olarak kredi kartı ekstrelerini incelemesini, kullanılmayan abonelikleri iptal etmesini ve ücretsiz deneme üyeliklerinin otomatik yenileme ayarlarını kontrol etmesini önerdiği işaret edildi.

Ayda 4 bin TL yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu 6

Söz konusu aboneliklerle pek çok kişinin kullandığı bu dijital hizmetler arasında; video platformları, müzik uygulamaları, çevrim içi alışveriş üyelikleri, yapay zekâ uygulamaları, bulut depolama hizmetleri, ofis yazılımları, oyun üyelikleri, antivirüs hizmetleri, fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları, yabancı dil ve eğitim platformları, akıllı ev ve güvenlik kamerası bulut servisleri, site yönetim uygulamaları, banka paketleri ve kredi kartı ücretleri, SMS bilgilendirme ve ek mobil hizmet paketleri, araç takip ve navigasyon abonelikleri yer alabiliyor.

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