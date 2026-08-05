Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti (Benzin, motorin fiyatı)

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle beraber sürekli değişim yaşanıyor. Son olarak motorinde bir indirim oldu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 5 Ağustos 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim oldu. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruş indirim yapıldı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.27 TL

Motorin: 80.01 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.12 TL

Motorin: 79.87 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.24 TL

Motorin: 81.14 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.52 TL

Motorin: 81.41 TL

LPG: 33.79 TL