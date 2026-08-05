FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti (Benzin, motorin fiyatı)

Motorin indirimi son dakika! Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle değişmeye devam ederken son olarak motorine bir indirim geldi.

Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti (Benzin, motorin fiyatı)
Hande Dağ

Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle beraber sürekli değişim yaşanıyor. Son olarak motorinde bir indirim oldu. Peki, LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 5 Ağustos 2026 Çarşamba ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti (Benzin, motorin fiyatı) 1

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim oldu. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti (Benzin, motorin fiyatı) 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta indirim geldi: Tabela tekrar değişti (Benzin, motorin fiyatı) 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.27 TL
Motorin: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.12 TL
Motorin: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.24 TL
Motorin: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.52 TL
Motorin: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek olduAyda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu
A101'e motosiklet geliyor! 6 Ağustos 2026 A101 kataloğu A101'e motosiklet geliyor! 6 Ağustos 2026 A101 kataloğu

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.99
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.26
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.49
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.74
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.68
Gazyağı
77.74
Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları motorin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.