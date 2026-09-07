FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul açıldı 07 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerindeki güncel veriler, 7 Eylül 2026 tarihide yatırımcıların piyasalara olan yaklaşımını ortaya koyuyor. BIST 30 %0,26 ile hafif artış gösterirken, BIST 50 %0,2 ile istikrarlı bir performans sergiliyor. BIST 100'de ise %0,05’lik küçük bir artış gerçekleşti. Ekonomik veriler ve global gelişmeler, bu endekslerin seyrini etkileyerek yatırımcıların risk iştahını şekillendiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 07 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 07 Eylül 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 16.487,75 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,26 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif artış, piyasa katılımcılarının olumlu bir atmosfer içinde olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların dikkatini çeken bu yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin performansıyla destekleniyor. Ekonomik veriler ve global gelişmeler, BIST 30’u etkiliyor. Bu durum, yatırımcılar için risk iştahını artıran bir yapı ortaya çıkarıyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 07 Eylül 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 12.734,40 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişimi %0,2 olarak belirlenmiştir. Bu durum, BIST 50'deki şirketlerin genel performansının istikrarlı olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar büyük hisselerdeki getirilere odaklanmış durumda. Makroekonomik verilerin etkisiyle birlikte, BIST 50 pozitif bir ivme kazanmıştır. Bu, piyasanın geleceği açısından olumlu sinyaller veriyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 07 Eylül 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 14.018,75 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Günlük değişimi %0,05 olarak saptanmıştır. Bu küçük artış, yatırımcıların endekse temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Global piyasalardaki iniş çıkışlar, BIST 100 üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. Her ne kadar küçük bir artış gözlemlense de, yatırımcıların dikkatli olmaları önemlidir. Gelecekte olası dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 07 Eylül Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varili 97,82 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 97,82 dolardan işlem görüyor
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 7 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
393.75
1.489.966.192,75
% 1.35
10:12
ASTOR
303.5
1.414.079.310,00
% 2.88
10:12
ASELS
394.25
1.299.277.474,25
% 1.55
10:12
CITAS
152.8
1.014.000.266,20
% 8.83
10:12
KTLEV
42.64
956.977.248,58
% -0.09
10:12
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Düğünlerde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapandı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.