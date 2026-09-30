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Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan

Akaryakıt fiyatları hem petrol fiyatlarındaki artış ve düşüşle hem de eşel mobil sistemi ve ÖTV nedeniyle değişim gösterebiliyor. Son olarak motorinde kademeli ÖTV uygulamasıyla 1 Ekim itibarıyla ÖTV kaynaklı artış beklenirken benzinde 1 Ekim itibarıyla eşel mobil sisteminin kaldırılmasına yönelik karar nedeniyle büyük bir artış beklentisi var. Ekonomi yönetiminden yeni bir adım gelmemesi halinde özellikle benzinde ciddi fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan
Hande Dağ

Akaryakıt fiyatlarında, yaşanan zam ve indirimlerle beraber değişim olmaya devam ediyor. Son olarak yeni bir artış beklentisi daha var. Peki, ÖTV kaynaklı artış beklentisinde benzin, motorin ve LPG'de ne kadar artış olacak? İşte akaryakıt zammında son durum...

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 1

KADEMELİ ÖTV VE EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Alınan kararla ÖTV düzenlemesi ve eşel mobil uygulamasında değişiklik yapılmıştı. Motorine kademeli ÖTV uygulanmasına karar verilmişti. 13 Ağustos itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustosun kalan kısmı için sıfır olarak uygulanmış, sonraki aylarda yıl sonuna kadar her ay 3'er TL artırılarak belirlenmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre ÖTV olarak ekimde 6 TL alınması bekleniyor. Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırılmıştı.

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 2

Söz konusu kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmamış, bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması halinde 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranının yüzde 25 olması, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması halinde de bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilmesine karar verilmişti. Ayrıca eşel mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa dahi bu sistemin 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilmesi kararlaştırılmıştı.

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 3

Buna göre; eşel mobil sisteminin bu gece itibarıyla sona ermesiyle benzinde yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Ekonomi yönetiminden konuyla ilgili yeni bir adım gelmemesi halinde ÖTV ve KDV artışıyla beraber benzin fiyatının 90 TL'yi aşması beklentiler arasında.

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 4

"1 EKİM'DE AKARYAKITTA ÖTV ZAMLARI"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Olcay Aydilek, "1 Ekim'de akaryakıtta ÖTV zamları: - Motorinin ÖTV'si 3 TL daha artacak. Yüzde 20 KDV ile birlikte 3 TL 60 kuruş zam pompaya yansıyacak. - Benzinde eşel mobil sona erecek, 12 TL 48 kuruş zam gündeme gelecek. - LPG'ye de eşel mobil sona ereceği için 1-1,5 TL arası artış bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 5

Petros'un aktardığına göre ise 01.10.2026 tarihinde geçerli olacak şekilde motorine 3.60 TL, benzine 12.47 TL, LPG otogazda 1.48 TL ÖTV kaynaklı zam bekleniyor. Petros'un paylaşımında "LPG otogazda ürün fiyatı kaynaklı bir zam daha ekim ayı ilk haftasında gerçekleşebilir" denilmişti.

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 6

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta bu gece büyük zam bekleniyor: Tabelalar sil baştan 7

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.40 TL
Motorin: 93.50 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL
Motorin: 93.30 TL
LPG: 34.40 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.40 TL
Motorin: 94.60 TL
LPG: 35.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL
Motorin: 94.90 TL
LPG: 34.99 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.45
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.41
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.3
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.63
Gazyağı
94.73
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benzin ÖTV LPG motorin Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzine zam lpg fiyatları
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