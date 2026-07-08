Borsa İstanbul açıldı 08 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasalarda Düşüş Sürüyor

08 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15'te 16.837,93 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.28 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcıların risk algısındaki belirsizliklerden kaynaklanmaktadır. Genel ekonomik koşullar piyasa hareketlerini etkilemektedir. Piyasa katılımcıları, döviz kurlarındaki dalgalanmaları dikkatle izliyor. Ayrıca enflasyon verilerinin gelişimini takip ediyorlar.

BIST 50: Düşüş Trendinde Devam Ediyor

BIST 50 endeksi, 08 Temmuz 2026 sabahı saat 10:15 itibarıyla 13.015,19 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.27 olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalara ve belirsizliklere karşı temkinli yaklaşıyor. BIST 50’nin performansı sanayi ve hizmet sektörlerine dair verilere bağlı olarak şekillenmektedir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 100: Piyasalarda Duygusal Satışların Etkisi

BIST 100 endeksi, 08 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.456,75 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0.28 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, piyasalardaki olumsuz rüzgarların sonucudur. Tüccarlar, daha temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Yatırımcılar, makroekonomik verilere dikkat ediyor. Ayrıca küresel ekonomik trendler hakkında gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ani satış baskıları, yatırımcılar üzerinde etki yaratmaktadır.