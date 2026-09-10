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Borsa İstanbul açıldı 10 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 10 Eylül 2026'da yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. BIST 30 endeksi %0,3, BIST 50 endeksi ise %0,44 oranında artış kaydetti. Büyük ölçekli şirketlerin performansı ve sektörlerdeki olumlu gelişmeler, piyasa dinamiklerini etkiliyor. Yatırımcılar, ekonomik büyüme beklentileri ve global piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte bu endekslere yöneliyor. Ekonomik veriler, endekslerin performansını belirleyici önem taşıyor.

Borsa İstanbul açıldı 10 Eylül Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 10 Eylül 2026'da 17.290,14 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde %0,3'lük bir artış kaydedildi. Bu artış, belirli sektörlerdeki olumlu gelişmelerle ilişkilidir. Ayrıca piyasa genelindeki iyimserlik bu durumu destekliyor. Endekste yer alan büyük ölçekli şirketlerin performansı önemlidir. Ekonomik veriler ve global piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların kararlarını etkiliyor.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 13.284,05 puandan işlem görmektedir. Günlük %0,44'lük bir yükseliş yaşanmıştır. Bu ivme, bankacılık ve sanayi sektöründeki hisselerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Yatırımcılar, ekonomik büyüme beklentilerinden dolayı bu endekse ilgilerini artırıyor. Piyasa dinamikleri ve sektör trendleri, endeksin yönünü belirlemede kritiktir.

BIST 100 Performansı
BIST 100 endeksi, 10 Eylül 2026'da 14.550,67 puana ulaştı. Gün içerisinde %0,31 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu durum, endeksin geniş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini göstermektedir. Yüksek işlem hacmi, bu endeksi cazip hale getiriyor. Çeşitlendirilmiş hisse yapısı sayesinde, yatırımcılar için fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Ekonomik veriler ve global süreçler, endeksin performansını etkilemeyi sürdürüyor.

Borsa İstanbul açıldı 10 Eylül Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.68
6.223.189.183,02
% -1.83
11:32
TUPRS
417
4.512.731.657,75
% 0.66
11:32
AKBNK
73.15
4.085.509.495,30
% 0.27
11:32
EKGYO
21.14
3.198.226.214,38
% -5.96
11:32
THYAO
299.75
3.090.304.842,75
% -0.42
11:32
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