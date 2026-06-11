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Borsa İstanbul açıldı 11 Haziran Perşembe: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST endeksleri 11 Haziran 2026 itibarıyla artış gösterdi. BIST 30 endeksi 15.703,90 seviyesine ulaşarak %0,36 yükseldi. BIST 50 ise 12.292,34 puanla %0,38 değer kazandı. BIST 100 endeksi 13.785,85 seviyesine çıkarken %0,30 artış kaydetti. Bu yükselişler, yatırımcı güveninin artması ve sağlam kurumsal bilançolarla destekleniyor. Piyasada olumlu gelişmeler dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Haziran Perşembe: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 11 Haziran 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 15.703,90 seviyesine ulaştı. Gün içinde %0,36'lık bir artış gösterdi. Bu yükseliş, yatırımcıların büyük işletmelere olan güveninin artışını simgeliyor. Piyasa hisse senetleri olumlu bir tepki aldı. BIST 30, ülke ekonomisindeki toparlanma sinyalleriyle destekleniyor. Güçlü kurumsal bilançolar, yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor. Bu endeks, yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 11 Haziran 2026 tarihinde 10:15'te 12.292,34 noktasında işlem gördü. Bu endeks, %0,38 değer kazanarak günün öne çıkan borsa endekslerinden biri oldu. Yükseliş, piyasada büyük şirketler arasındaki rekabetten kaynaklanıyor. Ayrıca sektörel bazda gelen pozitif haberler de etkili oldu. Yatırımcılar, BIST 50'nin potansiyelini değerlendiriyor. Endeksin sağlam temellere dayanan büyüme dinamikleri dikkat çekiyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 11 Haziran 2026 sabahında 10:15'te 13.785,85 seviyesine ulaştı. Bu endeks, %0,30'luk bir artış kaydetti. Artış, geniş bir hisse senedi grubunun performansıyla destekleniyor. Yatırımcılar, içsel ve dışsal ekonomik koşulları dikkate alıyor. BIST 100, Türkiye’nin genel ekonomik görünümünü ne ölçüde yansıttığını değerlendiriyor. Kuşatıcı yapısı ve çeşitliliği, yatırımcıların portföylerini dengelerken önem taşıyor.

Borsa İstanbul açıldı 11 Haziran Perşembe: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
386.25
2.080.206.537,00
% 2.52
10:19
ASTOR
293.25
1.432.051.154,75
% 2.89
10:19
EUPWR
98.9
1.147.786.871,40
% 2.38
10:19
HALKB
46.92
949.919.908,12
% 3.71
10:19
EKDMR
67.35
788.732.355,90
% 5.23
10:19
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