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Borsa İstanbul açıldı 14 Ağustos Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

14 Ağustos 2026'da BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri önemli seviyelere ulaştı. BIST 30, %0,33 artışla 16.076,36 puana çıktı. BIST 50 ise %0,29 artışla 12.513,76 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, %0,04'lük artışla 14.137,44 seviyesine geldi. Bankacılık, sanayi, teknoloji ve enerji sektörleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ekonomik veriler ve piyasa gelişmeleri gelecekteki performans üzerinde belirleyici olacak.

Borsa İstanbul açıldı 14 Ağustos Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

14 Ağustos 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15'te 16.076,36 puan seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,33 olarak kaydedildi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak, büyük ölçekli hisse senetleri dikkat çekiyor. Bu hisse senetleri, BIST 30'un performansında belirleyici bir rol oynuyor. Özellikle bankacılık ve sanayi sektörlerindeki olumlu gelişmeler, endeksin yükselişine katkı sağlıyor. Yatırımcılar, bu artışın sürdürülebilir olup olmadığını izlemelidir. Dikkatli bir strateji belirlemek önem taşıyor.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 14 Ağustos 2026'da saat 10:15'te 12.513,76 puana ulaştı. Gün içindeki artış oranı %0,29 olarak belirlendi. Orta büyüklükteki şirketleri kapsayan bu endeks, piyasa trendlerine duyarlılığı ile dikkat çekiyor. Yatırımcılar, teknoloji ve enerji sektörlerindeki hisse senetlerine ilgi gösteriyor. Bu durum, endeksin gelecekteki performansını etkileyecek. Ekonomik şartlar ve şirket bilançoları göz önünde bulundurulursa, BIST 50'nin potansiyel büyümesi destekleniyor.

BIST 100 Yorumları

BIST 100 endeksi, 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.137,44 puan seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,04 olarak kaydedildi. Geniş kapsamlı bir endeks olan BIST 100, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Piyasa genelindeki iktisadi gelişmeler ve uluslararası ticaret dinamikleri üzerinde yoğunlaşılıyor. Mevcut durumda, ticaret verileri ve kamu politikaları ekonomik sinyalleri etkiliyor. Bu sinyaller, endeksin gelecekteki seyrinde önemli rol oynayabilir. Yatırımcılar, potansiyel fırsatları değerlendirmek için bu değişkenlerin etkilerini izlemeye devam etmelidir.

Borsa İstanbul açıldı 14 Ağustos Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
402.5
5.417.834.041,75
% 1.71
10:33
TUPRS
357.75
3.003.615.019,75
% 3.4
10:33
ASTOR
344.75
2.948.346.523,00
% -0.22
10:33
THYAO
308
1.740.176.248,50
% 0
10:33
EREGL
38.34
1.558.208.531,24
% 0.26
10:33
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