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Borsa İstanbul açıldı 15 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

15 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 17.038,19 puanla %0,16'lık günlük artış kaydetmiştir. Bu durum, yatırımcılarda pozitif bir hava oluşturmuş ve piyasa güvenini artırmıştır. BIST 50 endeksi ise 13.010,38 seviyesinde %0,04'lük bir düşüş yaşarken, belirsizlikler yatırımcıların temkinli olmasına yol açmıştır. Ayrıca, BIST 100 endeksi 14.219,98 puanda %0,11 azalma göstermiştir. Bu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini etkilemektedir.

Borsa İstanbul açıldı 15 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

15 Eylül 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 17.038,19 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,16'lık bir artış kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmıştır. Ayrıca piyasa güvenini pekiştirmiştir. Yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin performanslarına bağlıdır. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 halka açık şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle, endeksteki hareketler Türk ekonomisinin sağlıklı bir durumda olduğunu gösteriyor.

BIST 50 İncelemesi

BIST 50 endeksi, 15 Eylül 2026'da 13.010,38 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük bazda %0,04'lük bir düşüş yaşanmaktadır. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanmış olabilir. Ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar da etkili olmuştur. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerine dikkat ederek temkinli davranmaktadır. BIST 50, Türkiye'nin ikinci en büyük şirketlerini barındırmaktadır. Bu yönüyle endeksin gelişimi, makroekonomik göstergeleri etkilemektedir.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100 endeksi, 15 Eylül 2026'da 14.219,98 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük %0,11'lik bir azalma görülmektedir. Bu durum, yatırımcıların hisse senetleri üzerindeki baskıları yansıtmaktadır. Ayrıca piyasalardaki genel belirsizlikleri de göstermektedir. BIST 100, Türkiye'deki en geniş ve en temsili endekstir. Endeksin seyri, yerel ve uluslararası yatırımcılar için önemlidir. Bugünkü dalgalanmalar, yatırımcı stratejilerinde değişikliklere yol açabilir. Bu durum, piyasanın genel gidişatını etkileyebilir.

Borsa İstanbul açıldı 15 Eylül Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
2.9
17.901.682.418,25
% -1.36
16:43
AKBNK
70.85
8.651.911.507,70
% -2.34
16:43
ASELS
375.75
8.219.216.565,00
% 0.87
16:43
THYAO
291.75
8.060.575.761,75
% -1.27
16:43
ISCTR
13.49
7.792.872.582,32
% -2.53
16:43
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