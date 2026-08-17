Borsa İstanbul açıldı 17 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30 endeksi, 17 Ağustos 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 16.061,55 puandan işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,2 olarak kaydedildi. Bu hafif artış, yatırımcıların güvenini yansıtıyor. Piyasalarda genel bir iyimserlik havası hakim. Türkiye'nin büyük şirketlerinden oluşan bu endeks, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gelecek günlerdeki gelişmelerin etkili olması bekleniyor.

BIST 50 Gözlemi

BIST 50 endeksi, 17 Ağustos 2026'da 10:15 itibarıyla 12.509,38 puan seviyesindedir. Günlük değişimi ise %0,11 olarak belirlenmiştir. Bu durum, geniş yatırımcı kitlesinin sektörel gelişmelere odaklandığını gösteriyor. Şirket performansları da dikkat çekiyor. Piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, BIST 50 cazip bir seçenek olabilir. Ekonomik ortamın genişlemesi, bu durumu destekleyecek gibi görünüyor.

BIST 100 Durumu

17 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.201,55 puan seviyesindedir. Günlük değişimi %0,21 olarak gerçekleşmiştir. Bu hafif artış, pek çok hisse senedinin olumlu bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. BIST 100, Türkiye'nin borsa devi şirketlerini bir araya getiriyor. Yatırımcıların ilgisi oldukça yüksek. Ekonomik gelişmelerle birlikte bu eğilimin sürmesi bekleniyor.