Borsa İstanbul açıldı 18 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi

18 Ağustos 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.087,53 puan seviyesine ulaştı. Gün içerisinde %0,14 oranında bir artış gösterdi. Bu performans, yatırımcıların büyük şirketlere olan güveninin devam ettiğini işaret ediyor. Genel piyasa havası pozitif bir görünüm sergilemekte. Yatırımcılar, özellikle bankacılık ve sanayi sektörlerine dikkat çekmekte. Bu durum, endeksin güçlü performansına önemli katkı sağlıyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, sabah saatlerinde 12.503,16 puana ulaştı. %0,04 oranında bir artış kaydetti. Bu performans, orta ölçekli şirketlerin yer aldığı bir grup olduğunu gösteriyor. Piyasa katılımcıları, bu şirketlere yönelik beklentilerini stabil tutmayı sürdürüyor. Haftanın başında gelen olumlu ekonomik veriler, endeksin hareketliliğini destekliyor. Küresel piyasalardaki iyimser hava, BIST 50'nin performansını olumlu yönde etkiliyor.

BIST 100 Durumu

BIST 100 endeksi, 14.115,21 puana geriledi. Gün içerisinde %0,12 oranında bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, bazı büyük ölçekli hisselerde kar satışları yaptılar. Bu durum, endeksin düşmesine neden oldu. Makroekonomik verilerin belirsizlikleri, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile birleşti. BIST 100 üzerinde baskı oluşturarak genel piyasa ruh halini olumsuz etkiledi. Yatırımcıların, endeksin durumunu dikkatle izlemeye devam etmesi kritik önem taşıyor.