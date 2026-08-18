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Borsa İstanbul açıldı 18 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 18 Ağustos 2026 itibarıyla 16.087,53 puana ulaşarak %0,14'lük bir artış gösterdi. Bu durum, büyük şirketlere olan yatırımcı güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor. BIST 50 endeksi ise 12.503,16 puana çıkarak %0,04'lük artış kaydetti. Ancak BIST 100 endeksi 14.115,21 puana gerileyerek %0,12 düştü. Yatırımcıların kar satışları ve makroekonomik belirsizlikler, piyasa üzerinde olumsuz etki yarattı.

Borsa İstanbul açıldı 18 Ağustos Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 İncelemesi
18 Ağustos 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 16.087,53 puan seviyesine ulaştı. Gün içerisinde %0,14 oranında bir artış gösterdi. Bu performans, yatırımcıların büyük şirketlere olan güveninin devam ettiğini işaret ediyor. Genel piyasa havası pozitif bir görünüm sergilemekte. Yatırımcılar, özellikle bankacılık ve sanayi sektörlerine dikkat çekmekte. Bu durum, endeksin güçlü performansına önemli katkı sağlıyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, sabah saatlerinde 12.503,16 puana ulaştı. %0,04 oranında bir artış kaydetti. Bu performans, orta ölçekli şirketlerin yer aldığı bir grup olduğunu gösteriyor. Piyasa katılımcıları, bu şirketlere yönelik beklentilerini stabil tutmayı sürdürüyor. Haftanın başında gelen olumlu ekonomik veriler, endeksin hareketliliğini destekliyor. Küresel piyasalardaki iyimser hava, BIST 50'nin performansını olumlu yönde etkiliyor.

BIST 100 Durumu
BIST 100 endeksi, 14.115,21 puana geriledi. Gün içerisinde %0,12 oranında bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, bazı büyük ölçekli hisselerde kar satışları yaptılar. Bu durum, endeksin düşmesine neden oldu. Makroekonomik verilerin belirsizlikleri, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile birleşti. BIST 100 üzerinde baskı oluşturarak genel piyasa ruh halini olumsuz etkiledi. Yatırımcıların, endeksin durumunu dikkatle izlemeye devam etmesi kritik önem taşıyor.

Borsa İstanbul açıldı 18 Ağustos Salı 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
BIMAS
405
5.474.938.453,50
% 6.02
11:23
TUPRS
372
3.535.682.430,75
% 0.88
11:23
ASELS
387
2.685.250.555,50
% -0.51
11:23
ASTOR
331
2.660.166.716,00
% -2.5
11:23
THYAO
302
2.619.236.002,25
% 0.33
11:23
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