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Borsa İstanbul açıldı 18 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 18 Eylül 2026’da 16.237,30 seviyesinde işlem görerek günlük -0.81 değişim kaydetti. Türkiye’nin en büyük şirketlerini içeren bu endeks, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, endeksin düşmesine neden oldu. Yatırımcılar, ekonomik verileri ve siyasi gelişmeleri takip ederek portföylerini yeniden değerlendiriyor. BIST 30’un gelecekteki yönü ise yatırımcılar arasında merakla izleniyor.

Borsa İstanbul açıldı 18 Eylül Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine Genel Bakış

18 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.237,30 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişimi -0.81 olarak gerçekleşmiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin yer aldığı bir endeks. Bu endeks, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan dalgalanmalar etkili oldu. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, endeksin düşüşüne neden oldu. Yatırımcılar, ekonomik verileri ve siyasi gelişmeleri takip etmektedir. Önümüzdeki dönemde endeksin yönü merakla izleniyor.

BIST 50 Performansı

BIST 50 endeksi, 18 Eylül 2026 tarihinde 12.303,06 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi -1 olarak kaydedilmiştir. Türkiye'nin ikinci en büyük şirketlerini içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Ancak makroekonomik faktörler BIST 50'nin gerilemesine yol açtı. Piyasa katılımcıları arasında endişeler arttı. Yatırımcılar, gelecekteki ekonomik gelişmeleri değerlendirerek portföy yönetimlerini gözden geçiriyor.

BIST 100 Endeksi ve Güncel Durum

BIST 100 endeksi, 18 Eylül 2026 tarihinde 13.356,72 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi -1.13 olarak ölçülmüştür. Türkiye borsa endeksinin en kapsamlı temsilcisidir. Yatırımcılara geniş bir yelpazede hisse senedi sunmaktadır. Son zamanlarda piyasalardaki durgunluk etkili oldu. Belirsizlikler BIST 100'ün değerinde düşüşe neden oldu. Bu durum, yatırımcıların tedbirli bir yaklaşım benimsemesine yol açtı. Önümüzdeki dönemde ekonomik iyileşme işaretleri merak konusu olmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 18 Eylül Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
70.85
4.605.077.056,10
% -0.98
10:42
THYAO
288.5
3.238.344.120,75
% -0.26
10:42
ISCTR
13.27
2.706.236.291,59
% -0.75
10:42
YKBNK
35.56
2.663.675.792,54
% 0.68
10:42
ASTOR
259.75
2.419.136.304,00
% 1.66
10:42
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