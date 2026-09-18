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SON DAKİKA | TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim! Bakan Kurum duyurdu

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de indirim kampanyası başlattıklarını duyurdu.

SON DAKİKA | TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim! Bakan Kurum duyurdu
Devrim Karadağ

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada "TOKİ'de indirim kampanyası başlatıyoruz. Borcunu peşin kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız." diye konuştu.

SON DAKİKA | TOKİ de borcunu kapatana yüzde 25 indirim! Bakan Kurum duyurdu 1

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Bir müjdemizi de evini iş yerini TOKİ’den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek."

SON DAKİKA | TOKİ de borcunu kapatana yüzde 25 indirim! Bakan Kurum duyurdu 2

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ son dakika çevre ve şehircilik bakanı murat kurum
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