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Borsa İstanbul açıldı 22 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 22 Haziran 2026 tarihindeki işlem verileriyle dikkat çekici yükselişler kaydetti. BIST 30, %0,37, BIST 50 %0,38 ve BIST 100 %0,39 artış sergiledi.

Borsa İstanbul açıldı 22 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Üzerine Değerlendirme

22 Haziran 2026 tarihinde BIST 30 endeksi 17.082,43 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,37 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, piyasa beklentilerini olumlu yönde etkileyen faktörlerden kaynaklanmaktadır. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin performansındaki iyileşmeler dikkat çekmektedir. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve küresel piyasalardaki trendleri takip etmektedirler.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi 22 Haziran 2026 itibarıyla 13.270,77 seviyelerindedir. Günlük %0,38 oranında bir artış göstermektedir. Bu yükseliş, orta büyüklükteki şirketlerin performansında elde edilen destekleyici sonuçlarla ilişkilidir.

BIST 100 Gözlemi

BIST 100 endeksi 22 Haziran 2026 tarihinde 14.791,28 seviyesine ulaşmıştır. Günlük %0,39 oranında bir artış sergilemektedir. Bu yükseliş, piyasa dinamiklerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Büyük ölçekli işletmelerin performansını içeren bu endeks, ekonomik gelişmelere karşı duyarlıdır. Yatırımcılar, BIST 100'ün bu olumlu trendini sürdürebilmesi için dikkatli analizler yapmaktadır. Portföy stratejilerini titizlikle gözden geçirmektedirler.

Borsa İstanbul açıldı 22 Haziran Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
306
3.576.629.488,00
% 3.82
10:49
THYAO
327.25
2.554.896.157,00
% 0.15
10:49
AKBNK
82.15
1.776.121.391,20
% 0.37
10:49
ASELS
400.75
1.579.239.488,00
% -0.43
10:49
ISCTR
15.43
1.499.104.589,86
% 0.46
10:49
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