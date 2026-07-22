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Borsa İstanbul açıldı 22 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 22 Temmuz 2026 itibarıyla 15.957,37 puan ile değerlendiriliyor. Günlük değişim oranı %0.27 olarak kaydedildi ve yatırımcılar için önemli bir gösterge olma özelliğini sürdürüyor. Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin hisselerini kapsayan bu endeks, piyasa güveninin artışı ve ekonomik toparlanma beklentileri ile pozitif yönde hareket ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında iyimser bir hava oluşturuyor.

Borsa İstanbul açıldı 22 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Değerlendirmesi

22 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.957,37 puana ulaştı. Gün içindeki işlemler devam ediyor. Günlük değişim %0.27 olarak kaydedildi. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit 30 şirketinin hisselerini kapsayan bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen endeks pozitif yönde hareket ediyor. Bu durum, piyasa güveninin artışını yansıtıyor. Ekonomik toparlanma beklentileri de bu durumu destekliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 22 Temmuz 2026 tarihinde 12.451,06 puanda işlem görüyor. Günlük değişim %0.3 olarak belirlendi. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 50 hissesinin performansını yansıtıyor. Yatırımcılar, geniş bir yelpazede piyasa trendlerini takip edebiliyor. Bugünkü olumlu performans, yatırımcıların iyimserliğiyle destekleniyor. Bu durum, BIST 50'nin yatırım aracı olarak cazibesini artırıyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için potansiyel sunuyor.

BIST 100 İncelemesi

BIST 100 endeksi, 22 Temmuz 2026 sabahında 14.010,38 puandan işlem görmeye başladı. Gün içindeki değişim oranı %0.26 olarak gözlemlendi. Bu endeks, ülke ekonomisinin genel sağlığı hakkında ipuçları sunuyor. Geniş bir sektör yelpazesindeki 100 büyük şirketin performansını yansıtıyor. Endeksin olumlu seyri, küresel ekonomik koşulların iyileşmesi ile ilgili. Yerel piyasalardaki toparlanma çabaları da etkili. Yatırımcılar için BIST 100, büyüme stratejileri için sürekli bir izleme alanı sağlamaya devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 22 Temmuz Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
362.75
2.381.892.153,25
% 0.76
10:31
THYAO
317
1.874.858.308,50
% -0.16
10:31
GOLDA
16.01
1.627.273.279,98
% -9.7
10:31
YKBNK
32.96
1.481.366.413,02
% 0.3
10:31
ISCTR
12.98
1.321.426.960,47
% 0.39
10:31
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