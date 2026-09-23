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Borsa İstanbul açıldı 23 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 23 Eylül 2026 itibarıyla 16.214,13 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük %0,02'lik hafif düşüş, piyasa dinamikleri ve makroekonomik verilerin etkisini yansıtmaktadır. BIST 50 endeksi 12.209,10 ve BIST 100 endeksi ise 13.152,37 seviyesine gerileyerek sırasıyla %0,21 ve %0,35 oranında azalmıştır. Yatırımcılar, döviz kurları, ekonomik veriler ve yatırım stratejileri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 23 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 ve Piyasa Dinamikleri
23 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.214,13 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim açısından endeks %0,02’lik hafif bir düşüş göstermiştir. Bu durum, belirli sektörlerdeki dalgalanmaların etkisini yansıtmaktadır. Piyasa koşulları ve makroekonomik veriler, BIST 30’un performansını etkileyen başlıca unsurlardır. Yatırımcılar endeksin gelecekteki performansı hakkında alternatif senaryoları değerlendirmeye devam ediyor.

BIST 50 ve Yatırımcı Beklentileri
BIST 50 endeksi 12.209,10 seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0,21 oranında bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanabilir. Yatırımcılar, değişen ekonomik koşullara bağlı olarak BIST 50'deki işlem hacimlerini takip etmektedir. Portföylerini yeniden değerlendirmek için analiz yapmaya çalışmaktadırlar. Geleceğe yönelik yatırım stratejileri bu süreçte önem kazanmaktadır.

BIST 100 ve Genel Görünüm
BIST 100 endeksi 13.152,37 seviyesine geriledikten sonra günlük bazda %0,35 oranında azalma göstermiştir. Bu azalış, genel ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Yatırımcılar BIST 100'ün performansını izlerken birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır. Enflasyon, faiz oranları ve siyasi gelişmeler önemli faktörlerdir. Endeksin geleceği, bu makroekonomik unsurların etkileşimine bağlı olarak şekillenecektir.

Borsa İstanbul açıldı 23 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
405.75
3.204.640.728,25
% 2.2
10:41
ASELS
381.5
2.269.569.702,25
% 1.87
10:41
THYAO
300
1.933.388.704,75
% 0.67
10:41
ASTOR
263
1.534.524.392,50
% 1.84
10:41
PETKM
23
1.470.353.833,86
% 9.94
10:41
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