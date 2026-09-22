Son model araçlarla yola çıkan ünlü firma yollardan çekiliyor

Şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründeki gelişmeler bu alanda faaliyet gösteren firmaları zorluyor. Giderlerin artması, yolcu taleplerinin daralması bazı firmaların faaliyetlerini durdurma noktasına getirdi.

3 AY DAYANABİLDİLER! SEFERLERİ DURDURMA KARARI ALINDI

Son olarak HFH Bosfor Seyahat kontak kapatma kararı aldı. Mayıs ayında 2026 model araçlarla sefelerine başlayan firma, sektörde 3 ay dayanabildi. Firma, 3 aylık faaliyetin ardından ağustos ayında seferlerini durdurma kararı aldı.

EGE BÖLGESİ'NE HİZMET VERİYORDU

Ege Bölgesi'nde hizmet veren firma, İzmir'den Aydın'a, Marmaris'ten Altınoluk'a kadar birçok noktaya sefer düzenliyordu.

Sezona yeni model lüks araçları ile başlayan firma hedeflediği pazar payını elde edemedi. Firmanın birçok seferi zararına yaptığı aktarıldı. Birçok etmenin aynı anda etkilediği sektörde otobüs fiyatları da ciddi maliyet kalemi olarak göze çarpıyor. Sıfır araçlarda fiyat, marka ve modele göre 18 milyon liradan 29 milyon liraya kadar çıkıyor. Yüksek maliyetli yatırımın geri dönüşü ise uzun yıllar sürebiliyor.