Emekliler dikkat! Bankaların promosyon tablosu değişti

Bankaların yeni müşteri kazanmak için yürüttüğü rekabet, emekli promosyonlarına da yansımaya devam ediyor. Emeklilere sunulan nakit ödeme seçenekleri çeşitlenirken, promosyonun toplam tutarı bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösteriyor.

Gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödemeler kısa süre içerisinde emeklilerin hesaplarına aktarılıyor.

PROMOSYON TUTARINI EK ŞARTLAR BELİRLİYOR

Bankaların kampanyalarında öne çıkardığı en yüksek promosyon rakamları ile herhangi bir ek şart olmadan verilen temel nakit ödemeler arasında önemli farklar bulunuyor.

Promosyon miktarını artırmak isteyen bankalar emeklilerden otomatik fatura ödeme talimatı vermelerini, kredi kartını aktif kullanmalarını, Kredili Mevduat Hesabı açmalarını, mobil bankacılığı kullanmalarını veya yeni bir sigorta poliçesi yaptırmalarını isteyebiliyor.

BANKA SEÇERKEN EK KOŞULLARA DİKKAT

Finans uzmanları, emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca kampanyalarda açıklanan en yüksek promosyon rakamına odaklanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, açıklanan tutarın tamamından yararlanabilmek için talep edilen ek ürünler, kullanım şartları ve harcama kotaları da karşılaştırmaya dahil edilmeli.

PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

Milyonlarca emeklinin takip ettiği banka promosyonlarında Eylül 2026 tablosu da son kampanyalar doğrultusunda yenilendi.

İşte banka banka güncel rakamlar;

İŞ BANKASI

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

GARANTİ BBVA

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi kullanımına ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

DENİZBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: KMH, otomatik fatura ve aktif kredi kartı kullanımına ek ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

YAPI KREDİ

Kampanya İçeriği şöyle; Temel promosyona ilave fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktifliğine ek ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

ING

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Turuncu Ekstra avantajları ile ilave nakit fırsatları

Toplam Kazanım: 32.000 TL