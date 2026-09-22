Emekliler dikkat! Bankaların promosyon tablosu değişti

Bankaların yeni müşteri kazanmak için yürüttüğü rekabet, emekli promosyonlarına da yansımaya devam ediyor. Emeklilere sunulan nakit ödeme seçenekleri çeşitlenirken, promosyonun toplam tutarı bankaların belirlediği ek koşullara göre değişiklik gösteriyor.
Gerekli onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödemeler kısa süre içerisinde emeklilerin hesaplarına aktarılıyor.
Bankaların kampanyalarında öne çıkardığı en yüksek promosyon rakamları ile herhangi bir ek şart olmadan verilen temel nakit ödemeler arasında önemli farklar bulunuyor.
Promosyon miktarını artırmak isteyen bankalar emeklilerden otomatik fatura ödeme talimatı vermelerini, kredi kartını aktif kullanmalarını, Kredili Mevduat Hesabı açmalarını, mobil bankacılığı kullanmalarını veya yeni bir sigorta poliçesi yaptırmalarını isteyebiliyor.
Finans uzmanları, emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca kampanyalarda açıklanan en yüksek promosyon rakamına odaklanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.
Uzmanlara göre, açıklanan tutarın tamamından yararlanabilmek için talep edilen ek ürünler, kullanım şartları ve harcama kotaları da karşılaştırmaya dahil edilmeli.
Milyonlarca emeklinin takip ettiği banka promosyonlarında Eylül 2026 tablosu da son kampanyalar doğrultusunda yenilendi.
İşte banka banka güncel rakamlar;
İŞ BANKASI
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek ödül
Toplam Kazanım: 25.000 TL
GARANTİ BBVA
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi kullanımına ek ödül
Toplam Kazanım: 25.000 TL
DENİZBANK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: KMH, otomatik fatura ve aktif kredi kartı kullanımına ek ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
YAPI KREDİ
Kampanya İçeriği şöyle; Temel promosyona ilave fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktifliğine ek ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
ING
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Turuncu Ekstra avantajları ile ilave nakit fırsatları
Toplam Kazanım: 32.000 TL
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