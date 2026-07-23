Borsa İstanbul açıldı 23 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

23 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30, 10:15 itibarıyla 16.105,32 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı %0 olarak kaydedilmişti. BIST 30, büyük ölçekli şirketlerin borsa performansını izlemek için önemli bir göstergedir. Bu endeks, yatırımcılara piyasa trendlerini değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Gözlemlenen stabil seviye, piyasalardaki belirsizliklerin azaldığını göstermektedir. Yatırımcılar, artık daha az hareket etmektedir.

BIST 50

BIST 50, 10:15 itibarıyla 12.573,89 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı ise %0,1 olarak belirlenmiştir. BIST 50 endeksi, piyasanın orta ölçekli şirketlerini içermektedir. Bu endeks, yatırımcılara daha geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Kaydedilen hafif artış, piyasa katılımcılarının güveninin devam ettiğine işaret ediyor. Yatırımcılar, mevcut trendler doğrultusunda hareket etme fırsatlarını değerlendirebilirler.

BIST 100

BIST 100, 23 Temmuz 2026 itibarıyla 10:15'te 14.151,30 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,09 olarak kaydedilmiştir. BIST 100 endeksi, Türkiye genelindeki tüm şirketlerin performansını yansıtmaktadır. Bu gösterge, yatırımcılar için önemli bir rol oynamaktadır. Bugünkü olumlu görünüm, piyasalardaki genel iyimserliği gösteriyor. Yatırımcılar, endeksin seyrini gözlemleyerek kararlarını şekillendirebilir.