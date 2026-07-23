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Borsa İstanbul açıldı 23 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 23 Temmuz 2026 tarihinde 16.105,32 seviyesinde sabit kalırken, günlük değişim oranı %0 olarak kaydedildi. BIST 50 endeksi ise 12.573,89 seviyesine ulaşarak %0,1'lik hafif bir artış gösterdi. BIST 100 endeksi de 14.151,30 seviyesinde işlem gördü. Bu endeksler, yatırımcılara piyasa trendlerini değerlendirme ve güvenli kararlar alma fırsatı sunuyor. Piyasalardaki belirsizliklerin azalması, yatırımcıların pozitif bir görünüm sergilemesine yardımcı oluyor.

Borsa İstanbul açıldı 23 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
23 Temmuz 2026 tarihinde BIST 30, 10:15 itibarıyla 16.105,32 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı %0 olarak kaydedilmişti. BIST 30, büyük ölçekli şirketlerin borsa performansını izlemek için önemli bir göstergedir. Bu endeks, yatırımcılara piyasa trendlerini değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Gözlemlenen stabil seviye, piyasalardaki belirsizliklerin azaldığını göstermektedir. Yatırımcılar, artık daha az hareket etmektedir.

BIST 50
BIST 50, 10:15 itibarıyla 12.573,89 seviyesine ulaştı. Günlük değişim oranı ise %0,1 olarak belirlenmiştir. BIST 50 endeksi, piyasanın orta ölçekli şirketlerini içermektedir. Bu endeks, yatırımcılara daha geniş bir bakış açısı sunmaktadır. Kaydedilen hafif artış, piyasa katılımcılarının güveninin devam ettiğine işaret ediyor. Yatırımcılar, mevcut trendler doğrultusunda hareket etme fırsatlarını değerlendirebilirler.

BIST 100
BIST 100, 23 Temmuz 2026 itibarıyla 10:15'te 14.151,30 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim %0,09 olarak kaydedilmiştir. BIST 100 endeksi, Türkiye genelindeki tüm şirketlerin performansını yansıtmaktadır. Bu gösterge, yatırımcılar için önemli bir rol oynamaktadır. Bugünkü olumlu görünüm, piyasalardaki genel iyimserliği gösteriyor. Yatırımcılar, endeksin seyrini gözlemleyerek kararlarını şekillendirebilir.

Borsa İstanbul açıldı 23 Temmuz 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
50.15
1.407.113.267,35
% 0.62
10:10
ASELS
373.75
1.353.532.924,00
% 1.01
10:10
SASA
2.65
977.719.790,34
% 0.38
10:10
THYAO
317.5
909.335.331,50
% -1.09
10:10
ASTOR
304
789.937.180,00
% 1.33
10:10
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