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Borsa İstanbul açıldı 24 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 24 Haziran 2026'da 16.830,93 puanda işlem görmekte ve günlük değişimi %0,07 olarak kaydedilmektedir. Bu stabil artış, yatırımcıların büyük şirketlere olan ilgisini artırmaktadır. BIST 50 endeksi ise 13.056,10 puana ulaşmış ve %0,05’lik bir artış göstererek çeşitlendirilmiş portföy oluşturma çabalarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca BIST 100 endeksi 14.552,46 puanda işlem görmekte ve yatırımcı güvenini pekiştirmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 24 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
BIST 30 endeksi, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 16.830,93 puanda işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,07 olarak kaydedilmiştir. Bu stabil artış, yatırımcıların büyük ölçekli şirketlere olan ilgisini göstermektedir. Endeksin lider şirketlerinin olumlu faaliyet sonuçları bulunmaktadır. Bu durum, piyasalardaki güven ortamını pekiştirmektedir. Uzmanlar, BIST 30’un daha yüksek seviyelere ulaşma potansiyelinin arttığını vurgulamaktadır.

BIST 50 Değerlendirmesi
BIST 50 endeksi, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15’te 13.056,10 puanda işlem görmektedir. Günlük değişimi %0,05 olarak belirlenmiştir. Bu artış, piyasa katılımcılarının çeşitlendirilmiş yatırım portföyleri oluşturma çabalarının bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Endeksin, belirli sektörlerdeki büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Şirketlerin mali sağlıkları da olumlu sinyaller vermektedir. Bu durum, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. BIST 50’nin piyasa dinamiklerine bağlı olarak iyi bir performans sergilemesi beklenmektedir.

BIST 100 Durumu
BIST 100 endeksi, 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 14.552,46 puana ulaşmıştır. Günlük değişimi %0,09 olarak kaydedilmiştir. Bu kıvılcım, piyasa dinamiklerinde pozitif bir gelişmeye işaret etmektedir. Endeksin geniş bir temele yayılması, yatırımcı güvenini artırmaktadır. Ayrıca ekonomik büyümenin sürdürülebilirliğine dair olumlu bir tablo çizmektedir. Uzmanlar, BIST 100’ün bu seyri devam ettirmesi halinde daha geniş bir yatırımcı kitlesini ilgilendirebileceğini öngörmektedir. Türk borsasında daha fazla hareketlilik oluşabilir.

Borsa İstanbul açıldı 24 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
302.5
1.849.331.676,50
% 2.2
10:34
THYAO
326.25
1.701.832.103,75
% 0.38
10:34
SASA
2.59
1.316.201.285,80
% -1.89
10:34
ASELS
384.25
1.300.040.195,75
% -1.98
10:34
HEKTS
3.74
882.638.317,54
% -6.27
10:34
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