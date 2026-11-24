BIST 30, 24 Kasım 2026 tarihinde saat 10:15'te 13.940,82 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim %0,02 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye’nin öncü şirketlerini temsil eden önemli bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken bir göstergedir. Piyasa dinamiklerinin yönü ve ekonomik göstergeler hakkında bilgi sunar. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar BIST 30’un getirisini etkiler. Yerel ekonomik veriler de önemli bir rol oynar.

BIST 50 endeksi aynı tarihte saat 10:15'te 10.452,46 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,03 olarak belirlenmiştir. BIST 50, Türkiye’nin sanayi ve hizmet sektöründeki büyük şirketleri kapsar. Bu endeks, yatırımcılara geniş bir çeşitlilik sunar. Performansı, ekonomik durgunluk veya büyüme tahminlerinden etkilenir. Yatırımcıların ilgisini çeken BIST 50, yerel ve uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

BIST 100 endeksi 24 Kasım 2026’da saat 10:15'te 11.111,42 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,06 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini içerir. BIST 100, geniş kapsamlı piyasa göstergesi olarak öne çıkar. Performansı, ekonomik veriler ve siyasi gelişmelerden etkilenmektedir. Dünya ekonomisindeki trendler de bu endeks üzerinde etkilidir. Yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Türkiye’nin ekonomik göstergelerini yansıtır.